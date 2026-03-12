Escándalo: una madre fue a discutir a la escuela por las notas de su hija y terminó a las piñas con un alumno y dos docentes

Un violento episodio en la Escuela N° 723 “Puerto Argentino” de Comodoro Rivadavia mantiene conmocionada a toda la provincia de Chubut. Según trascendió, una madre agredió físicamente a un adolescente de 15 años y a dos docentes que intentaron intervenir para frenar la situación.

Aparentemente, la mujer se había acercado al establecimiento para reclamar a los directivos y docentes por las notas de su hija. Sin embargo, cuando se retiraba del lugar ocurrió un episodio mucho más grave y violento.

La mamá de la alumna se cruzó con un adolescente de 15 años camino a la salida y lo agredió físicamente, sin que existiera un conflicto previo entre ambos. “El joven corre a resguardarse dentro del interior del establecimiento y esto es percibido por la docente y la directiva, que intervienen para protegerlo. En ese momento, al ponerse entre la víctima y la agresora, reciben varios golpes de puño por parte de esta persona”, explicó el jefe policial Cristian Mulero.

“Presumimos que, ofuscada por la situación que se había generado en la discusión por las cuestiones académicas de su hija, en forma de descargo se encontró con este joven y se la agarró con él”, expresó Mulero. Tras la repudiable situación, la agresora se retiró del lugar lanzando amenazas contra todo el personal educativo.

La Policía identificó a la mujer y le dio intervención al Ministerio Público Fiscal. El Servicio de Protección de Menores dispuso una orden de restricción, que le impide a la agresora acercarse al establecimiento educativo, a los directivos, a los docentes y al adolescente involucrado. La medida busca garantizar la protección de los integrantes de la comunidad educativa mientras avanza la investigación de los hechos.