Messi sumó sus primeros minutos del año e Inter sufrió un dura goleada

Messi mira el festejo de Alianza Lima de fondo. Las "Garzas" tuvieron el peor arranque de año.

Lionel Messi sumó sus primeros minutos de fútbol en el año del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Lo hizo en un amistoso que Inter Miami perdió por goleada 3 a 0 ante Alianza Lima de Perú en el estadio Alejandro Villanueva de la capital incaica.

El inicio de la pretemporada para el equipo de Javier Mascherano no fue el esperado en cuanto al resultado. Alianza lo sorprendió en seis minutos del primer tiempo con un doblete del veterano Paolo Guerrero. En la segunda parte, Luis Ramos amplió la diferencia en favor del conjunto dirigido por el argentino Pablo Guede.

Messi jugó hasta los 17 minutos del segundo tiempo hasta que salió Daniel Pinter. En Inter Miami también fueron titulares Rodrigo De Paul y Mateo Silvetti. Luego ingresaron Rocco Díaz Nuovo y Gonzalo Luján.

La agenda del Inter

31/1 Inter Miami vs. Atlético Nacional

7/2 Inter Miami vs. Barcelona de Guayaquil

13/2 Inter Miami vs. Independiente del Valle (Ecuador)