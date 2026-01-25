Durísimo: un campeón en Qatar sufrió una grave lesión y se pierde el Mundial 2026

Juan Foyth, más allá de los minutos, es una fija en las convocatorias de Scaloni.

El defensor Juan Foyth se rompió el tendón de Aquiles de su pierna izquierda en el partido de Villarreal ante Real Madrid de este sábado, por la fecha 21 de La Liga, y deberá operarse, por lo que se perdería el próximo Mundial con la Selección Argentina.

Sin contacto con ningún rival, el defensor argentino apoyó mal el pie al girar y sintió un fuerte dolor en el tobillo izquierdo . De pidió asistencia inmediata y quedó tendido en el césped, con gestos evidentes de molestia, razón por la cual abandonó el campo de juego a los 24 minutos del primer tiempo.

Desde el Submarino Amarillo indicaron este domingo que "darán a conocer próximamente la información sobre la intervención quirúrgica a la que tendrá que someterse". La recuperación le exigirá un largo período y el jugador de 28 años, quien fue campeón en Qatar, sería la primera baja para Lionel Scaloni de cara al Mundial que comenzará el 11 de junio.

En el momento de la lesión, el cuerpo médico ingresó rápidamente y decidió su salida del partido, retirándolo del campo visiblemente afectado. En ese momento, Foyth recibió el saludo de Franco Mastantuono y una sentida ovación de todo el Estadio de la Cerámica.

​​​​​​​Si bien el platense lleva solo 22 partidos en la Albiceleste , es una pieza clave desde que Scaloni se hizo cargo del seleccionado y un convocado habitual porque jugó el último amistoso ante Angola y también estuvo presente en las fechas FIFA de Eliminatorias.

