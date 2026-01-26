Motochorro se hizo pasar por repartidor y robó a tres niños de 8 años: arrastró a uno por la calle

Un violento robo conmocionó a la ciudad de Posadas, Misiones, cuando un hombre que se hizo pasar por repartidor asaltó a tres niños de 8 años que estaban sentados en la vereda. Durante el ataque, forcejeó con uno de los menores y lo arrastró varios metros antes de huir.

La escena, registrada por cámaras de seguridad, ocurrió el sábado por la noche frente a la casa de uno de los niños. Según relataron testigos, los menores estaban tomando tereré en el portón cuando el sospechoso se acercó y les preguntó si habían pedido una pizza. Al recibir una respuesta negativa, el delincuente exigió sus pertenencias y les robó dos teléfonos celulares.

El robo duró apenas segundos pero se tornó más violento cuando uno de los niños intentó resistirse. El agresor, al verse acorralado, arrojó los celulares en una esquina y soltó al menor antes de escapar en la moto en la que había llegado.

La madre de uno de los niños afirmó que no pudo identificar plenamente al atacante, aunque brindó detalles físicos y sobre su vestimenta para ayudar con la investigación policial.

La policía de Misiones inició un análisis de las cámaras de seguridad del barrio y zonas cercanas para reconstruir el recorrido del sospechoso tras la fuga. Gracias a estas tareas y al trabajo conjunto entre la Comisaría Decimonovena y el personal de Investigaciones del Nodo de Seguridad Itaembé Guazú, se logró detener al presunto autor, identificado como Juan José O., de 36 años.

El sospechoso fue aprehendido.

La detención se concretó alrededor de las 00:30 horas del domingo, tras denuncias de vecinos que reportaron haber sido interceptados por un hombre en una motocicleta Motomel S2 de 150 cc, color negro y sin dominio colocado. Durante el operativo, se secuestró la moto utilizada para cometer los robos.

El detenido y el vehículo quedaron a disposición del Juzgado de Instrucción N.º 6, mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes.