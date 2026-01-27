Cumbia, reggae y rock en un fin de semana imperdible en Brewhouse

Enero termina cargado de sorpresas en a Ciudad Cultural Brewhouse Puerto (Diagonal Garibaldi 4830) que para el último fin de semana del mes eligió una gran variedad de propuestas que incluye ritmos como la cumbia el reggae y el rock. con la presencia de Científicos del palo, Nonpalidece, Jambao y Uriel lozano entre otros.

Los shows comenzarán este viernes cuando Nonpalidece pise el escenario de la ciudad cultural. “Nonpa” presentará “Hecho en Jamaica Dub”, una obra que profundiza el universo del proyecto original y lo expande hacia el lenguaje del dub jamaiquino, que explora a través de efectos, texturas y base rítmica al frente. Durante la velada no faltarán clásicos como “Ay no!”, “Tu presencia” y “La sonrisa”, entre otros.

El sábado será el turno del rock nacional con la presencia del músico y productor Oscar Benegas que llega con su gira acústica y tocará con Claudio Tano Marciello como invitado en una noche sin precedentes que, además contará con “Nelson destrozando canciones” como invitado. Las presentaciones están previstas para las 23:30.

Uriel Lozano

Antes,, emblemático referente de la movida tropical argentina dirá presente con un concierto ATP que promete ser alucinante.

Por último, el domingo, el fin de semana de Brewhouse tiene tres dos propuestas bien definidas. Por un lado Jambao se presentará a las 23:30 junto a Marea guarechera y Santi Romero como invitados especiales.

La banda sonidera banda se mantiene vigente en la movida tropical desde su debut en el año 1999, mezclando la música argentina con los sonidos y ritmos de la cumbia mexicana. Durante la velada no faltarán los clásicos “La tengo que olvidar”, “Niña hermosa” y “Se parece tanto a ti”.

La otra propuesta de domingo es la presentación conjunta de las bandas marplatenses Científicos del Palo y Hombrepie.

Parala fecha de Científicos del palo y Hombrepié las entradas se encuentran en venta través de ticketmas.ar. mientras que, para las presentaciones restantes, las entradas se pueden adquirir mediante Cultutickets.