Identificaron a tres de los 12 restos hallados en el ex Centro Clandestino "La Perla": quiénes son

Mario Alberto Nívoli, Ramiro Bustillo Rubio y Oscar Omar Reyes, fueron los tres primeros hombres identificados entre los restos de los 12 desaparecidos que encontraron enterrados en el ex Centro clandestino de detención "La Perla" de Córdoba.

H.I.JO.S confirmó la noticia de la identificación de los tres desaparecidos tras el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense, en el marco de la investigación que encabeza el Juzgado Número 3 de Córdoba, a cargo de Hugo Vaca Narvaja.

Nívoli fue el primero en identificarse. Lo secuestraron el 14 de febrero de 1977 en el barrio General Paz de la capital cordobesa, aunque era oriundo de la localidad de Ucacha. Era un joven electricista que estudiaba Ingeniera Química en la Universidad del Litoral y militaba en la Juventud Universitaria Peronista (JUP). Tenía 28 años cuando un grupo de tareas se lo llevó de su casa.

Ramiro Bustillo Rubio y Oscar Omar Reyes fueron secuestrados el mismo día, también en 1977. Reyes tenía 45 años y era padre de cinco hijos. Era de Banfield y trabajaba como obrero para la empresa FIAT. Lo secuestraron cuando se dirigía en su auto a una junta del Partido Comunista.

Rubio también militaba en el PC, pero tenía 27 años al momento de su desaparición. Era estudiante de ingeniería en la Universidad Nacional de Córdoba, tenía un hijo y su esposa estaba embarazada.

En declaraciones a Cadena 3, María Soledad Nívoli, la hija de Mario Alberto, contó que después de la llamada de su abogado para comunicarle la noticia de la identificación del cuerpo de su padre "lo primero que sentí fue un llanto explosivo. Nunca pensé que esa llamada iba a ser por esto. Sentí alivio. Una paz que nunca había sentido".

"Una certeza apareció en mi cabeza: ya no soy más una hija de desaparecidos, mi papá dejó de ser desaparecido. Ahora soy huérfana de padre. Mi papá está muerto", cerró la joven, quien tenia apenas cuatro meses cuando secuestraron a Mario.