Turismo internacional en 2025: por cada extranjero que ingresó al país salieron dos argentinos y se profundiza el déficit

Los argentinos que salieron al exteriores subieron un 38% en comparación a 2024.

Por los incentivos que genera la situación cambiaria en Argentina, en 2025 se profundizó el déficit en la balanza del turismo internacional, con una caída del 19% en la cantidad de visitantes que ingresaron al país y un incremento del 38% de los residentes que salieron al exterior, lo que generó un rojo de más de 4 mil millones de dólares.

Según el informe de diciembre de Turismo Internacional del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que arrojó los números finales de 2025, 8.775.600 personas visitaron el país, de las cuales 5.315.900 fueron turistas y 3.459.700 excursionistas, estos últimos categorizados así por no pernoctar en territorio argentino.

Brasil es el destino más elegido por los turistas argentinos.

En total, representó un descenso del 19,7% frente a los 10.927.600 que arribaron a la Argentina en 2024.

En cuanto a la salida de los argentinos, durante el año viajaron al exterior 18.839.900 personas: 11.896.300 fueron turistas y 6.942.600 excursionistas. En comparación con 2024, las salidas crecieron un 38,6% frente a los 13.593.001 residentes que salieron de Argentina. Tomando en cuenta ambos indicadores, por cada extranjero que arribó al país se fueron dos argentinos al exterior. Así entonces, mientras en 2025 salieron exactamente 2,1 argentinos por cada extranjero que ingresó, ese número era de 1,2 solo un año atrás

En términos de gasto, el turismo receptivo generó ingresos por US$3.110 millones, mientras que el turismo emisivo demandó US$7.164,2 millones. Esto derivó en un saldo negativo de US$4.054,2 millones, ya que ingresaron menos dólares de los que gastaron los argentinos en el exterior.

Buenos Aires es la ciudad más visitada por los turistas extranjeros.

Este número implicó una duplicación del resultado negativo que la balanza ya había arrojado en 2024, cuando el déficit fue de US$2.125 millones.

En tanto, la gastronomía concentró el mayor gasto de los turistas no residentes, con el 31,2%. Le siguieron alojamiento, con el 22,4%; compras, con el 13,5%; paquetes turísticos, con el 10,8%; transporte, con el 9,7%; vuelos de cabotaje, con el 3,8%; excursiones, con el 3,1%; y otros gastos, con el 5,5%.