Como Suiza, pero en la Patagonia: la joya oculta que parece salida de un cuento de hadas

La Patagonia argentina continúa posicionándose como uno de los destinos más fascinantes del mundo gracias a sus paisajes naturales que parecen sacados de un cuento. Dentro de este vasto territorio, la ciudad de San Martín de los Andes resguarda un rincón escondido que cautiva por su belleza singular. A muy pocas cuadras del centro, en la intersección de la calle Perito Moreno al 1370 y el arroyo Rincones, se despliega una postal de ensueño.

Este lugar se caracteriza por albergar casas de arquitectura alpina que rememoran directamente a los paisajes de los Alpes Suizos. La estampa se completa con un entorno montañoso imponente y frondosa vegetación que aporta colores vibrantes a la escena durante todo el año. Sin dudas, este paraje es considerado por los visitantes como uno de los sitios más bonitos y fotogénicos de la región para descansar.

Cómo se llega al paraje de la Patagonia que parece suiza

Llegar a este refugio es sumamente sencillo, ya que basta con realizar una breve caminata de apenas un kilómetro desde la plaza central de la ciudad. El recorrido propone avanzar por la calle General Roca, girar a la izquierda en Sarmiento y continuar hasta dar con la calle Perito Moreno. Es una alternativa ideal para quienes buscan desconectarse del ruido cotidiano sin necesidad de alejarse demasiado del casco urbano.

San Martín de los Andes ofrece además una enorme variedad de actividades para complementar la visita a este rincón único. Los turistas pueden explorar destinos icónicos como la famosa Ruta de los 7 Lagos, el Cerro Chapelco o la encantadora Playa Quila Quina. Ya sea buscando aventura en el Lago Lacar o paz en la Cascada Chachín, la ciudad se consolida como una opción perfecta para una escapada inolvidable.