Identificaron a uno de los fallecidos en el violento accidente de moto en ruta 11

Quién es el hombre fallecido en el brutal accidente de moto en la ruta 11.

Alrededor de las 14 horas una moto derrapó en la ruta 11 a la altura del kilómetro 503 de la zona norte de Mar del Plata y fallecieron las dos personas que viajaban a bordo como consecuencia del impacto.

A partir de los primeros trascendidos se pudo saber que se trataba de un hombre y de una mujer, quienes circulaban en sentido Santa Clara del Mar. Las autoridades pudieron confirmar ahora que una de las víctimas fue identificada como Cosme Ángel Ochoa. Tenía 50 años.

Aún no se logró identificar a la segunda víctima, porque al momento del hallazgo no se encontraba con documentación. Sin embargo, trascendió que se trata de una mujer de entre 20 y 25 años.

En el lugar trabajó una ambulancia del partido de Mar Chiquita y personal policial de la Comisaría 15ª, quienes confirmaron que Ochoa murió al momento del impacto y que la mujer, falleció minutos después, mientras era asistida por médicos.

Se espera la actuación de la Policía Científica y de la Morgue Judicial para levantar el operativo y reanudar la libre circulación de vehículos en la ruta.