Fátima Florez habló antes de cantar con Javier Milei en Mar del Plata: “Es un hecho atípico y poco convencional”

En la previa de una noche que promete quedar marcada en la temporada teatral marplatense, Fátima Florez rompió el silencio y habló sobre la presentación que compartirá este martes con su ex pareja y presidente de la Nación, Javier Milei, en el escenario del Teatro Roxy – Radio City. La actriz y humorista confirmó que ambos interpretarán juntos El Rock del Gato y definió el hecho como “atípico” y “poco convencional”.

“Hoy fue un día bastante movidito”, reconoció Florez en el ingreso al teatro, tras una intensa ronda de notas. “Yo soy de atender a todo el mundo, me gusta contestar yo, así que fue una jornada importante”, explicó, antes de dar detalles del encuentro con Milei durante la tarde. Según relató, se encontraron alrededor de las 14 y realizaron varias pasadas del tema. “Se sintió muy a gusto con el sonido, con la producción, con todo. Estaba todo preparado para contenerlo, no pidió nada en especial. Estuvo como en casa”, aseguró.

Consultada sobre si se trata de la presentación más especial de la temporada, la artista relativizó el impacto del evento y puso el foco en su vínculo con el público. “Para mí todos los días son importantes. No actúo porque venga tal o cual figura. La gente que me elige hace 16 años es la que me hace ser quien soy, la que me da de comer hace tantos años”, afirmó, marcando distancia de la lectura política del show.

Sobre cómo surgió la idea de que el Presidente se suba al escenario, Florez sostuvo que todo fluyó de manera natural. “Se dio muy bien. Es un hecho atípico, poco convencional. Es atractivo que un presidente elija un show y quiera cantar un tema, y hacerlo conmigo”, dijo, sin esquivar la singularidad del momento. Aclaró, además, que no se mueve desde una lógica utilitarista: “No pienso si me suma o no me suma. Me manejo con el corazón. El teatro es mi casa y yo le abro las puertas de mi casa al público”.

Uno de los temas inevitables fue el recuerdo del famoso beso que protagonizaron cuando eran pareja en la temporada 2025 y que recorrió medios de todo el mundo. Fátima lo tomó con humor: “Me da risa, no me enojo para nada. Ese beso salió en noticieros en todos los idiomas”, recordó entre risas. Ante la pregunta de si se repetiría, fue tajante: “No, éramos novios en esa época”.

Finalmente, al ser consultada sobre cómo definiría hoy el vínculo con Milei y si existe alguna posibilidad de “revival”, Florez volvió a esquivar etiquetas. “No me gustan las definiciones ni los rótulos. La vida es otra cosa. Yo soy una aventurera. Son vínculos, vínculos en la vida que uno tiene”, concluyó, dejando en claro que, al menos por esta noche, el escenario será el punto de encuentro entre la artista y el Presidente, en un show tan inesperado como singular.