Video: Milei cantó “El Rock del Gato” con Fátima Flórez en el teatro Roxy

El presidente Javier Milei cantó en el Centro de Arte Radio City Roxy Melany de Mar del Plata junto a la comediante y ex pareja Fátima Florez. En el marco de un clima polarizado, el mandatario se retiró alrededor de las 23 para dirigirse a La Derecha Fest, "el evento más antizurdo" que se realiza en un balneario de la zona sur de Mar del Plata.

Tal como se informó, Milei había llegado acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; y la diputada libertaria marplatense Juliana Santillán. Al ingresar fue aplaudido por el público y presentado por Fátima, quien ya se encontraba caracterizada como Lady Gaga, en el marco del espectáculo. Afuera del teatro se desplegó un fuerte operativo para garantizar la seguridad de la embestidura presidencial.

Antes de ponerle fin a su gira por Mar del Plata, el jefe de Estado cantó la canción “El Rock del Gato”, de Los Ratones Paranoicos al término del espectáculo de la humorista.

Al terminar, el presidente de la Nación se retiró del lugar con su custodia entre aplausos, ovaciones y también silbidos y rechazos del algunos espectadores y manifestantes que esperaban en afuera.

El mandatario libertario participará en la Derecha Fest, donde será el orador principal de la jornada. La Derecha Fest es un evento organizado por Agustín Laje y los principales referentes del sector libertario, y tiene a Milei como su máximo exponente.

La Derecha Fest se realiza desde 2024 y fue creciendo en visibilidad y convocatoria. Tuvo ediciones en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Montevideo, con Milei como figura central desde mediados del año pasado y con una presencia cada vez mayor de funcionarios y legisladores de La Libertad Avanza.