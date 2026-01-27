Así llegaba el Presidente Javier Milei al Teatro para cantar con Fátima Florez

Acompañado por distintos miembros de su gabinete, el Presidente de la Nación Javier Milei llegó al teatro Radio City en la ciudad de Mar del Plata para participar del espectáculo de su ex novia, la humorista Fátima Florez.

Milei saludó a algunas de las personas que lo esperaron llegar afuera del teatro. Al ingresar fue aplaudido por el público y presentado por Fátima, quien ya se encontraba caracterizada como Lady Gaga, en el marco del espectáculo.

Entre los miembros del gabinete que acompañaron al presidente en la función se encontraban la Secretaria General de la Presidencia de la Nación Argentina Karina Milei, la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello y la diputada libertaria marplatense Luciana Santillán.

En instantes el Presidente de la Nación se subirá al escenario junto a la humorista para interpretar a dúo "El rock del gato", el éxito de los Ratones Paranoicos.

Afuera del teatro se desplegó un fuerte operativo para garantizar la seguridad de la embestidura presidencial. Cerca del vallado, se acercaron manifestantes y personas con posturas en contra del Gobierno nacional, que llevaron pancartas con distintas leyendas. Además corearon "Andá a apagar el fuego", y "Milei basura, vos sos la dictadura".