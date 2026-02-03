Apuntan contra un reconocido boliche gay por un evento con Fátima Florez y Polino: "Promueven discursos de odio"

El colectivo LGBTIQ+ apuntó contra los artistas que fueron invitados a un evento en un boliche gay de Mar del Plata.

El colectivo LGBTIQ+ expresó su repudio a un evento anunciado para este viernes 6 de febrero en un reconocido boliche gay de Mar del Plata, donde está prevista la participación de Fátima Florez y Marcelo Polino.

A través de un comunicado, activistas expresaron que la convocatoria a la humorista "resulta incompatible con los valores históricos del colectivo", al considerar que Florez no representa ni sus luchas ni su identidad.

Remarcaron que rechazan el posicionamiento político que la artista expresó públicamente a favor del gobierno nacional "de extrema derecha", "que avanza sobre derechos conquistados y promueve discursos de odio".

“El rechazo no apunta a desconocer la trayectoria del espacio”, aclararon desde el colectivo y destacaron que el boliche de Mar del Plata históricamente ligado a la comunidad es reconocido por brindar un lugar de visibilidad, encuentro y contención. Justamente por ese recorrido, consideran que el local tiene "una responsabilidad simbólica y política como espacio de referencia".

"La diversidad no es solo una estética ni una consigna vacía, sino que implica memoria, lucha y un compromiso activo con las personas cuyos derechos y dignidad se encuentran hoy amenazados", expresaron en el comunicado y ratificaron que "legitimar figuras públicas que relativizan o desprecian esas luchas implica una herida para toda la comunidad". Y cerraron: “Desde el respeto, pero con firmeza, decimos no a este tipo de decisiones”.