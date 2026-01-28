Le dieron prisión preventiva por seis meses al menor que asaltó a la familia mendocina

La camioneta y la casilla rodante en la que circulaban los turistas mendocinos.

La Justicia de Garantías del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil dictó este miércoles la prisión preventiva por 180 días del adolescente acusado de ser uno de los autores del violento robo que sufrió un matrimonio de turistas mendocinos con sus cuatro hijos de entre 2 y 9 años cuando llegaban a la ciudad.

Fuentes judiciales confirmaron a 0223 que la decisión se tomó tras la audiencia de este miércoles donde el fiscal Walter Martinez Soto mantuvo el pedido de esa medida por espacio de seis meses para el adolescentes de 16 años. "La modalidad de la prisión preventiva será bajo arresto domiciliario si se cumplen las condiciones establecidas", agregaron.

Las mismas fuentes consultadas confirmaron que está avanzada la identificación de los otros dos sujetos que participaron del robo y que no se descarta la realización de nuevos allanamientos tras los dos realizados el sábado pasado por personal de la DDI en viviendas del barrio San Jorge y La Herradura, en inmediaciones del lugar donde sorprendieron a las víctimas.

si bien en la requisa no se encontraron elementos de interés,

secuestraron prendas de menores y un neceser de las víctimas.

Tal como se informó,tras un minucioso rastrillaje en adyacencias a las viviendas de ambos, en un descampado y a unos cincuenta metros de la casa del detenido

El robo a la familia mendocina

Los turistas fueron abordados frente a la rotonda del Hipódromo. Tres delincuentes sorprendieron al matrimonio oriundo de San Rafael y sus hijos pequeños, que viajaban en una camioneta y una casilla rodante e ingresaban a la ciudad.

Se llevaron el rodado y quedaron dos menores –de 6 y 9 años- al costado de la ruta, en medio de la noche. A las pocas cuadras y siempre a punta de pistola, obligaron a bajarse al resto de los turistas. Luego, uno de ellos logró llamar al 911 y comienza la búsqueda policial, tanto de los dos menores como de la camioneta.