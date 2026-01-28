“Playa usurpada” en Mar del Plata: denuncian la ocupación ilegal de una casa a metros del mar

La casa se encuentra sobre la playa Arenas del Norte.

Mientras sigue el debate sobre la construcción de bungalows en una playa del sur de Mar del Plata, otra polémica sobre el mal uso del espacio público -con características diametralmente opuestas- ocurre en el norte de "La Feliz" por la existencia de una casa sobre la arena de una concurrida playa de la zona.

Esta semana un grupo de vecinos envió a 0223 imágenes de una precaria vivienda, que se encuentra en la playa Arenas del Norte, ubicada sobre la avenida Félix U. Camet al 3200, a un kilómetro y medio del Parque Camet y a 2,4 km de la avenida Constitución.

Desde el aire: desde hace unos años que la casa se encuentra sobre la playa. Imagen archivo: Google Maps.

En las fotos se puede observar una casa construida mayormente con madera y materiales de descarte. “Es una playa usurpada. Hay gente viviendo ahí”, expresó un lector a este medio.

La vivienda está construida de madera y materiales de descarte.

Según el relato de los vecinos, la humilde vivienda se encuentra “hace varios años” sobre la arena, a escasos metros del puesto de guardavidas y junto a la bajada pública de la playa. Según pudo saber 0223, la edificación fue hace varios años un baño público y luego quedó en desuso.

A pesar de quedar inhabilitada, la estructura, cuyo techo de concreto corre riesgo de derrumbe es habitada por un hombre que vive con varios gatos y no genera ningún problema a la gente que concurre a la playa.