Quiso entrar a la cancha con una navaja y lo descubrieron

Un hombre de 47 años que intentó ingresar al estadio José María Minella con una navaja fue aprehendido por personal policial del operativo de seguridad dispuesto en el lugar para el partido de Aldosivi contra Barracas.

Los oficiales descubrieron durante el cacheo que el sujeto tenía el arma blanca entre sus prendas, por lo que fue identificado y trasladado a la comisaría decimosexta para hacer las actuaciones de rigor.

La navaja quedó secuestrada y la situación fue comunicada al Juzgado Correccional de turno, que ordenó la formación de causa por infracción al artículo 42 del Decreto Ley 8031/73. El sujeto recuperó la libertad bajo caución juratoria.