Tremendo: registraron en vivo el robo a un turista en la playa

Un turista fue víctima de un violento robo cuando se encontraba con su familia a punto de bajar a la playa en la zona de Estrada y la costa, en Mar del Plata. El hecho quedó insólitamente registrado en un video grabado por una familia que pasaba en auto, cuyas imágenes muestran con claridad la secuencia del asalto y la posterior huida de los delincuentes.

Según se observa en el video, un joven se acerca de manera repentina a la víctima, se enfrenta cara a cara con el hombre y le lleva algo que no llega a observarse (fuentes policiales confirmaron a 0223 que se trataba de una cadenita de oro), para luego salir corriendo. En ese momento, el turista intenta perseguirlo, mientras su pareja grita desesperada al advertir lo ocurrido.

El ladrón cruzó corriendo la avenida Patricio Peralta Ramos, donde lo esperaba un cómplice a bordo de un automóvil. En cuestión de segundos, el joven se sube al vehículo y ambos escapan del lugar a toda velocidad.

La situación fue seguida de cerca por la familia que filmaba el hecho desde su auto. En el video se escucha a la mujer que registra las imágenes decir que le dan ganas de intentar atropellar al delincuente (aunque desisten), mientras avanzan una cuadra detrás del vehículo en el que escapaban los autores del robo, mostrando claramente la fuga de los sospechosos.

Hasta el momento no trascendió si hay personas identificadas por el hecho, ocurrido en una zona muy concurrida por turistas durante la temporada de verano.