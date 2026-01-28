Se endurece el conflicto en el Casino: trabajadores no descartan un paro este fin de semana

Los trabajadores del Casino Central de Mar del Plata iniciaron esta semana una serie de medidas de protesta luego de rechazar la oferta salarial del gobierno de la provincia de Buenos Aires y no descartan profundizar el conflicto con medidas de fuerza durante el fin de semana, si no reciben una respuesta oficial.

Así lo confirmó Roberto Páez, titular de la Asociación Gremial Empleados de Administración, Maestranza y Servicios de los Casinos Provinciales (AMS) en diálogo con 0223, durante una protesta realizada frente al principal casino de la provincia en Mar del Plata. “Rechazamos la oferta salarial dada por el gobierno de la provincia. Ayer tuvimos una reunión de comisión directiva y decidimos iniciar esta serie de medidas”, explicó.

Páez remarcó que, por el momento, las protestas se realizan sin afectar el normal funcionamiento del casino. “Somos muy cuidadosos, no queremos obstruir la actividad. La actividad empieza a las once de la mañana y a las once se termina el corte”, señaló, al tiempo que aclaró que las manifestaciones continuarán jueves y viernes.

Desde el gremio esperan ser convocados por las autoridades provinciales. “Estamos esperando que el Ministerio de Trabajo de la Provincia y la Lotería nos convoquen a una reunión para llevar adelante la paritaria sectorial y tratar temas específicos de la actividad”, indicó el dirigente sindical.

En ese sentido, Páez explicó que, si bien la pauta salarial general podría no modificarse, existen reclamos puntuales sin resolver. “Tenemos una serie de pedidos y reivindicaciones que hasta ahora no fueron resueltas. Queremos discutir las cuestiones inherentes a nuestra actividad”, sostuvo.

Consultado sobre una eventual profundización del conflicto, el dirigente fue contundente: “No se descarta nada. Las medidas se van a ir profundizando si no tenemos una respuesta de acá al día viernes”.

Páez aclaró además que el reclamo involucra a todos los trabajadores del Casino, más allá de las distintas organizaciones gremiales. “Cada organización tiene su autonomía, pero este es un reclamo de todos los trabajadores del Casino”, afirmó.

Finalmente, el titular del gremio de maestranza expresó una fuerte crítica al contexto nacional y a las políticas laborales impulsadas por el gobierno. “El gobierno nacional ha elegido como sus víctimas preferidas a los jubilados y a los trabajadores. Se despidieron miles de trabajadores del Estado y nos oponemos a la reforma laboral y a todas las políticas que se están llevando adelante”, concluyó.