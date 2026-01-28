Polémica: denuncian a taxistas que protestan contra Uber, pero son choferes en la app

En Mar del Plata se generó una nueva polémica en torno a la discusión por las aplicaciones de transporte. Vecinos de la ciudad compartieron fotos de taxis circulando por las calles con la aplicación encendida y visible, lo que despertó el debate sobre la doble cara de algunos conductores.

El reclamo central de los taxistas contra las plataformas es la desigualdad de condiciones para circular, ya que sostienen que las apps operan con menores controles y costos, afectando su trabajo. Aunque su reclamo es justo, la controversia surgió cuando se comprobó que muchos de ellos se manifiestan públicamente en contra, pero también utilizan esas herramientas digitales para trabajar.

“En sí no tiene nada de malo que un taxista sea chofer de aplicación”, sostienen algunos vecinos, pero lo que cuestionan es "la contradicción entre el discurso y la práctica".

La discusión, ahora, se centra en si es posible que finalmente ambos modelos convivan en la ciudad y cuál sería la alternativa que contemple a todos los actores.