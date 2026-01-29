Detectan un caso de triquinosis en Mar del Plata: comió chorizo en una reunión y evalúan a sus familiares

Después de un primer estudio, detectaron un caso positivo de triquinosis en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa): se trata de un hombre que comió chorizo casero en una multitudinaria reunión familiar.

La noticia fue confirmada por fuentes del nosocomio local a 0223, aunque indicaron que el paciente aún debe someterse a una contraprueba para verificar que padece la enfermedad parasitaria.

Además, detallaron que el sujeto fue el único entre todos los participantes del evento que presentó síntomas compatibles con triquinosis, tales como fiebre prolongada por 20 días y decaimiento, cuando ingresó el pasado 15 de enero al Higa.

Luego del análisis y una primera prueba positiva, aún aguardan por una segunda confirmación. Y aunque sus allegados no hayan presentado indicios de padecer la misma infección, es posible que los casos leves, es decir aquellos en los que hay una pequeña cantidad de parásitos en el cuerpo, no causen signos.

En el nosocomio tienen la hipótesis que se trató de un caso aislado.

Entonces, debido a que los síntomas presentados por la invasión del tejido muscular suelen comenzar de 2 a 8 semanas, analizarán a las personas que también estuvieron expuestas a la ingesta de larvas de Trichinella spiralis, a pesar de que por el momento no registraron ningún caso nuevo.

Recomendaciones

Consumir carne de cerdo y derivados frescos bien cocidos hasta que desaparezca el color rosado (temperatura interna: 71ºC).

hasta que desaparezca el color rosado (temperatura interna: 71ºC). Salar o ahumar la carne no es suficiente para matar al parásito.

para matar al parásito. Adquirir los productos derivados, chacinados y embutidos rotulados (como jamón, panceta, longaniza y chorizos) solamente en comercios habilitados .

. Productos de la caza: es importante que las carnes destinadas al consumo particular y familiar del cazador sean sometidas a una inspección veterinaria y a su análisis correspondiente.

Es importante remarcar que la comercialización de carne o sus derivados provenientes de establecimientos no autorizados está totalmente prohibida.

Ante la presencia de síntomas de triquinosis, es necesario acercarse al centro de salud más cercano para realizar la evaluación clínica correspondiente.