Video: un grupo de mujeres se agarró a trompadas y de los pelos en la puerta de un boliche

Un grupo de mujeres discutió en la madrugada de este viernes a la salida de un boliche en Neuquén, la situación escaló rápidamente y se terminó desatando una brutal batalla campal en medio de la calle. El violento episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona.

Según precisaron los medios locales, la pelea se desató luego de un intercambio verbal entre varias de las involucradas. En las imágenes, que enseguida se viralizaron en redes sociales, se puede observar como rápidamente comenzaron a golpearse: hubo empujones, trompadas y hasta patadas.

Mientras algunas estaban en el piso intentando resguardarse, hubo otras que buscaban controlar la situación y separarlas, pero sin éxito. La escena escaló de inmediato y con el correr de los minutos intercedieron más personas.

Ante la gravedad de la situación, un patrullero de la Policía de Neuquén intervino para controlar el enfrentamiento. En el video también se puede observar a los efectivos intentando separar a las mujeres para evitar que la pelea continuara.

Los oficiales realizaron tareas para dispersar a las involucradas y restablecer el orden en la zona, en medio de gritos y reclamos de quienes participaban del conflicto.

Finalmente, la situación fue controlada. Pese a ello, hasta el momento no se informó oficialmente si hubo personas demoradas o lesionadas como consecuencia del enfrentamiento.