Rock y música tropical en una fecha imperdible en Brewhouse

Este sábado el rock nacional y la cumbia se presentan en Brewhouse en una fecha imperdible. En un show Apto para Todo Público, Uriel Lozano desembarca en la ciudad cultural, con un show sin precedentes.

El referente de la movida tropical viene de grabar junto a La Konga "Vete con el", El ex Trinidad celebra este año 26 años como solista desde el lanzamiento de "Hoy más de mi".

El escenario de Brewhouse, para las 23:30 se transformará para dar paso al rock nacional con el show del músico y productor Gaspar Benegas que llega con su gira acústica y tocará con Claudio Tano Marciello como invitado en una noche sin precedentes que, además contará con “Nelson destrozando canciones” como invitado.

Después de ser invitado por Iggy Pop, el guitarrista de Los fundamentalistas del Aire acondicionado, desembarca en Mar del Plata con un espectáculo único en el que estará acompañado por el ex Almafuerte Claudio Tano Marciello que traerá su tour Vive y, además repasará los clásicos de la banda.

Para todas las presentaciones, las las entradas se pueden adquirir mediante Cultutickets.



Antes, Uriel Lozano, emblemático referente de la movida tropical argentina dirá presente con un concierto ATP que promete ser alucinante.

Por último, el domingo, el fin de semana de Brewhouse tiene tres dos propuestas bien definidas. Por un lado Jambao se presentará a las 23:30 junto a Marea guarechera y Santi Romero como invitados especiales.

La banda sonidera banda se mantiene vigente en la movida tropical desde su debut en el año 1999, mezclando la música argentina con los sonidos y ritmos de la cumbia mexicana. Durante la velada no faltarán los clásicos “La tengo que olvidar”, “Niña hermosa” y “Se parece tanto a ti”.



La otra propuesta de domingo es la presentación conjunta de las bandas marplatenses Científicos del Palo y Hombrepie.



Parala fecha de Científicos del palo y Hombrepié las entradas se encuentran en venta través de ticketmas.ar. mientras que, para las presentaciones restantes, las entradas se pueden adquirir mediante Cultutickets.