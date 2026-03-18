Presentarán "Grupo", la nueva novela de Carlos Sulleiro

Se trata de un thriller noir ambientado en una Argentina convulsionada, donde un grupo de ciudadanos decide actuar al margen de la ley.

“Grupo”, la novela de Carlos Sulleiro, será presentada este sábado a las 18 en el escenario de Dickens Pub, ubicado en Diagonal Pueyrredon al 3017.

“¿Justicia o venganza?”, se pregunta el autor acerca de su nueva historia, en la que aparecen secretos que no pueden permanecer enterrados por siempre. En las sombras de una Argentina convulsionada, un grupo de ciudadanos decide que la ley no es suficiente.

La obra propone un thriller noir ambientado en una Argentina convulsionada, donde un grupo de ciudadanos decide actuar al margen de la ley, tensionando los límites entre justicia y venganza.

Durante la presentación, los asistentes podrán participar de una charla con el autor y el equipo de Editorial Gualicho, en un encuentro que promete recorrer los ejes narrativos de la obra, atravesados por el deber policial, el idealismo político y una trama de conspiraciones internacionales.