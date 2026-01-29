Jubilaciones: quiénes cobran hoy jueves 29 los haberes de enero en la Provincia

El cronograma completo del IPS para los cobros de los jubilados.

El Instituto de Previsión Social (IPS) informó que este jueves 29 se inicia el calendario de pagos de los haberes correspondientes a enero para las personas jubiladas y pensionadas de la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo al cronograma oficial del organismo previsional, hoy cobran:

Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3.

Pensiones sociales no contributivas, con DNI terminados en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Desde el IPS recordaron además que el vencimiento del pago por ventanilla será el 23 de febrero, por lo que recomendaron a las y los beneficiarios verificar las fechas y modalidades de cobro.

El calendario continuará desarrollándose en los próximos días conforme a la terminación del DNI de jubilados y pensionados alcanzados por el sistema previsional bonaerense.