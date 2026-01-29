SUPLEMENTOS
Jubilados

Jubilaciones: quiénes cobran hoy jueves 29 los haberes de enero en la Provincia

Mirá el cronograma completo para los cobros de los jubilados.

29 de Enero de 2026 09:50

Por Redacción 0223

El Instituto de Previsión Social (IPS) informó que este jueves 29 se inicia el calendario de pagos de los haberes correspondientes a enero para las personas jubiladas y pensionadas de la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo al cronograma oficial del organismo previsional, hoy cobran:

  • Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3.

  • Pensiones sociales no contributivas, con DNI terminados en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Desde el IPS recordaron además que el vencimiento del pago por ventanilla será el 23 de febrero, por lo que recomendaron a las y los beneficiarios verificar las fechas y modalidades de cobro.

El calendario continuará desarrollándose en los próximos días conforme a la terminación del DNI de jubilados y pensionados alcanzados por el sistema previsional bonaerense.

