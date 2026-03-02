Jubilados: confirmaron cuánto cobrarán en marzo y si habrá bono

En marzo de 2026, los jubilados que cobran el haber mínimo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) perciben un total de $439.672. El monto incluye la jubilación básica de $369.672 más el bono extraordinario de $70.000 que el Gobierno continúa pagando. De esta manera, el ingreso supera al de febrero, cuando con el aumento previo habían cobrado $429.254,35. La actualización responde al nuevo esquema de movilidad vigente.

Desde la implementación del Decreto 274/24, los aumentos son mensuales y se calculan según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. En este caso, el incremento del 2,9% aplicado en marzo toma como referencia la inflación registrada en enero de 2026. Así, las jubilaciones, pensiones y asignaciones se ajustan de forma automática todos los meses. El objetivo oficial es que los haberes no queden retrasados frente a la suba de precios.

Cómo se puede consultar el detalle del cobro

Los jubilados y pensionados pueden consultar el detalle de su cobro ingresando a la plataforma Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí es posible verificar el monto exacto a percibir, revisar el impacto del bono y controlar eventuales descuentos. El sistema también permite acceder a la historia laboral y a los datos personales registrados: se trata de la vía oficial para cualquier trámite o consulta previsional.

Para iniciar el trámite jubilatorio, las mujeres deben tener 60 años y los hombres 65, además de reunir 30 años de aportes registrados. En caso de contar con más años de contribuciones, se suma un 1% adicional por cada año extra, hasta un tope de 45 años. Por ejemplo, quien haya aportado durante 40 años puede incrementar en un 10% el promedio salarial utilizado para el cálculo del haber. De esta forma, el sistema reconoce la mayor cantidad de años trabajados.