Jubilados: confirmaron cuánto cobrarán en marzo y si habrá bono
El haber previsional creció un 2,9% en marzo, en sintonía con la inflación de dos meses atrás.
Por Redacción 0223
PARA 0223
En marzo de 2026, los jubilados que cobran el haber mínimo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) perciben un total de $439.672. El monto incluye la jubilación básica de $369.672 más el bono extraordinario de $70.000 que el Gobierno continúa pagando. De esta manera, el ingreso supera al de febrero, cuando con el aumento previo habían cobrado $429.254,35. La actualización responde al nuevo esquema de movilidad vigente.
Desde la implementación del Decreto 274/24, los aumentos son mensuales y se calculan según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. En este caso, el incremento del 2,9% aplicado en marzo toma como referencia la inflación registrada en enero de 2026. Así, las jubilaciones, pensiones y asignaciones se ajustan de forma automática todos los meses. El objetivo oficial es que los haberes no queden retrasados frente a la suba de precios.
Cómo se puede consultar el detalle del cobro
Los jubilados y pensionados pueden consultar el detalle de su cobro ingresando a la plataforma Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí es posible verificar el monto exacto a percibir, revisar el impacto del bono y controlar eventuales descuentos. El sistema también permite acceder a la historia laboral y a los datos personales registrados: se trata de la vía oficial para cualquier trámite o consulta previsional.
Para iniciar el trámite jubilatorio, las mujeres deben tener 60 años y los hombres 65, además de reunir 30 años de aportes registrados. En caso de contar con más años de contribuciones, se suma un 1% adicional por cada año extra, hasta un tope de 45 años. Por ejemplo, quien haya aportado durante 40 años puede incrementar en un 10% el promedio salarial utilizado para el cálculo del haber. De esta forma, el sistema reconoce la mayor cantidad de años trabajados.
