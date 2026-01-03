¿Vuelve Jack Doohan? El respaldo millonario que lo acerca otra vez a la Fórmula 1

El futuro de Jack Doohan en la Fórmula 1 parecía cuesta arriba luego de su salida de Alpine, pero en las últimas horas surgió una noticia que vuelve a poner su nombre en el radar del paddock. El australiano, que disputó el último Gran Premio de 2024 y las seis primeras carreras de la temporada 2025, fue desplazado por el ascenso de Franco Colapinto, quien no solo tomó su lugar sino que además fue ratificado como piloto titular para 2026.

La decisión generó debate dentro del ambiente: Doohan tuvo continuidad limitada, en un contexto complejo para Alpine y sin demasiado margen de error. ¿Fue una oportunidad justa? Todo indica que no, aunque el automovilismo suele ofrecer segundas chances. Y en este caso, esa nueva vía llega de la mano de uno de los gigantes de la industria automotriz mundial.

Según informó el medio especializado PlanetF1, Jack Doohan habría quedado bajo el ala de Toyota, la segunda automotriz más valiosa del mundo en 2025, con una valuación cercana a los 254 mil millones de dólares, solo por detrás de Tesla. La marca japonesa volvió a apostar fuerte por la Fórmula 1 como Title Sponsor de Haas, movimiento que le otorga peso en las decisiones estratégicas del equipo estadounidense.

En ese contexto, Doohan aparece como una alternativa interesante para el futuro de Haas, que actualmente cuenta con Esteban Ocon y Oliver Bearman como pilotos titulares. El plan sería progresivo: un rol secundario o de reserva en 2026 y una chance concreta de competir como piloto principal en 2027, dependiendo del rendimiento y los movimientos del mercado.

Las posibilidades no son menores. Bearman es observado de cerca por Ferrari, ya que forma parte de su academia, y cualquier cambio en la estructura de Maranello —con Charles Leclerc y Lewis Hamilton como figuras— podría generar un efecto dominó que libere un asiento en Haas. Además, tanto Ocon como Bearman solo tendrían un año más de contrato.

Con este panorama, Jack Doohan vuelve a posicionarse como un nombre a seguir. Tal vez Alpine no le brindó el contexto ideal y la irrupción de Colapinto lo dejó en segundo plano, pero el respaldo de Toyota y la reconfiguración del mercado de pilotos le devuelven protagonismo. Su historia en la Fórmula 1, lejos de estar cerrada, todavía puede sumar nuevos capítulos.