Fiesta asegurada: Khea, Kapanga y Los Caligaris le ponen ritmo al carnaval en Bendu
El Carnaval se vive en Bendu Arena y el 17 de febrero lo celebra con los shows de Khea, Los Caligaris y Kapanga, más las canciones del DJ Sonido Parrandero y la presentación de La Feliz Comparsa.
Luego de realizar la mayoría de los shows musicales más imponentes y convocantes de la Temporada, en Bendu Arena, el carnaval se celebra con una poderosa propuesta artística que incluye a Khea, Kapanga y Los Caligaris que estarán acompañados por La Feliz comparsa y Sonido Parrandero. La cita es el 17 de febrero desde las 20.
Khea llega al escenario con su impronta urbana y una puesta potente, recorriendo sus hits más coreados y llevando el trap y el pop a una noche de carnaval distinta, vibrante y actual.
Los Caligaris aportan su energía inconfundible, combinando cuarteto, ska y espíritu festivo en un show pensado para cantar, saltar y celebrar sin parar, fieles a su estilo alegre y popular.
Kapanga por su parte, referentes indiscutidos del rock festivo nacional, suman su clásico combo de rock, ska y humor, con un repertorio lleno de himnos que garantizan pogo, baile y diversión.
La fiesta continúa con las canciones del DJ Sonido Parrandero, que musicalizará la noche con una selección pensada para mantener el clima carnavalero encendido de principio a fin.
El color y la tradición llegan de la mano de con una presentación especial que suma ritmo, baile y espíritu popular, completando una celebración bien marplatense.
Las entradas ya se encuentran a la venta por Sistema Ticketek.
