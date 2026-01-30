Fiesta asegurada: Khea, Kapanga y Los Caligaris le ponen ritmo al carnaval en Bendu

Luego de realizar la mayoría de los shows musicales más imponentes y convocantes de la Temporada, en Bendu Arena, el carnaval se celebra con una poderosa propuesta artística que incluye a Khea, Kapanga y Los Caligaris que estarán acompañados por La Feliz comparsa y Sonido Parrandero. La cita es el 17 de febrero desde las 20.

Khea llega al escenario con su impronta urbana y una puesta potente, recorriendo sus hits más coreados y llevando el trap y el pop a una noche de carnaval distinta, vibrante y actual.

Los Caligaris aportan su energía inconfundible, combinando cuarteto, ska y espíritu festivo en un show pensado para cantar, saltar y celebrar sin parar, fieles a su estilo alegre y popular.

Kapanga por su parte, referentes indiscutidos del rock festivo nacional, suman su clásico combo de rock, ska y humor, con un repertorio lleno de himnos que garantizan pogo, baile y diversión.

La fiesta continúa con las canciones del DJ Sonido Parrandero, que musicalizará la noche con una selección pensada para mantener el clima carnavalero encendido de principio a fin.

El color y la tradición llegan de la mano de con una presentación especial que suma ritmo, baile y espíritu popular, completando una celebración bien marplatense.



Las entradas ya se encuentran a la venta por Sistema Ticketek.