SUPLEMENTOS
INSTITUCIONAL

Temporada 2026

Fiesta asegurada: Khea, Kapanga y Los Caligaris le ponen ritmo al carnaval en Bendu

El Carnaval se vive en Bendu Arena y el 17 de febrero lo celebra con los shows de Khea, Los Caligaris y Kapanga, más las canciones del DJ Sonido Parrandero y la presentación de La Feliz Comparsa.

Gran despliegue artístico para recibir el carnaval en Bendu Arena

30 de Enero de 2026 10:57

Por Redacción 0223

PARA 0223

Luego de realizar la mayoría de los shows musicales más imponentes y convocantes de la Temporada, en Bendu Arena, el carnaval se celebra con una poderosa propuesta artística que incluye a Khea, Kapanga y Los Caligaris que estarán acompañados por La Feliz comparsa y Sonido Parrandero. La cita es el 17 de febrero desde las 20.

Khea llega al escenario con su impronta urbana y una puesta potente, recorriendo sus hits más coreados y llevando el trap y el pop a una noche de carnaval distinta, vibrante y actual.

Los Caligaris aportan su energía inconfundible, combinando cuarteto, ska y espíritu festivo en un show pensado para cantar, saltar y celebrar sin parar, fieles a su estilo alegre y popular.

Kapanga por su parte, referentes indiscutidos del rock festivo nacional, suman su clásico combo de rock, ska y humor, con un repertorio lleno de himnos que garantizan pogo, baile y diversión.

La fiesta continúa con las canciones del DJ Sonido Parrandero, que musicalizará la noche con una selección pensada para mantener el clima carnavalero encendido de principio a fin.

El color y la tradición llegan de la mano de con una presentación especial que suma ritmo, baile y espíritu popular, completando una celebración bien marplatense.

Las entradas ya se encuentran a la venta por Sistema Ticketek.

Leé también

Temas

Lo más

leído

Te puede interesar