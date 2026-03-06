"Estábamos en el camping y bueno...": las increíbles excusas en los controles de alcoholemia y números alarmantes en la ruta

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) cerró la fiscalización del Verano 2026 con 1.013.198 vehículos controlados en rutas, autopistas y accesos a los principales destinos turísticos del país. Entre ellos, los casos positivos y las insólitas explicaciones de los conductores alcoholizados quedaron registrados en video.

Los procedimientos se realizaron todos los días en 39 puestos estratégicos, definidos por el alto caudal vehicular y en articulación con provincias y municipios. En total se labraron 23.527 infracciones. Entre los datos más relevantes, los agentes detectaron 3.672 casos de alcoholemia positiva.

En uno de los videos publicados en las cuentas oficiales de la ANSV, un conductor responde que estaban en un camping y tomó alcohol al mediodía. Tenía 1,60 g/l de alcohol en sangre. Iba a Escobar, con menores sin cinturón en el asiento de atrás, más de 50 kilómetros por delante. "Me tomé un traguito de whisky", responde otro hombre al volante, en este caso con 1,28 g/l de alcohol en sangre.

Además, la agencia brindó datos sobre más infracciones. Se registraron 4.879 faltas de Revisión Técnica Obligatoria (RTO), 2.668 conductores sin cinturón de seguridad, 2.662 casos de falta de documentación, 1.034 vehículos sin seguro obligatorio y 1.075 patentes ausentes o adulteradas.

Como resultado de los operativos, se retuvieron 6.421 licencias de conducir y 1.605 vehículos por incumplimientos a la normativa.