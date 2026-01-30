Mar del Plata Club finalizó su campus de hockey y va por más

Finalizado el campus de hockey que durante la segunda quincena de enero realizó Mar del Plata Club, el excelente balance hecho por quienes los llevaron adelante y las casi 60 chicas de 12 a 20 años que tomaron parte de él permiten pensar que EVOTEC (Evolución Técnica) llegó para transformarse en un clásico de cada verano.

Fueron seis jornadas intensas (lunes, martes y jueves) de dos horas y medio de trabajo cada una. Dirigido por Carlos Muñoz y Lucas Piersanti, el campus contó además con un completo staff que incluyó profes, nutricionista y psicóloga. Fue un trabajo integral que buscó mejorar la técnica individual de las chicas, en su gran mayoría integrantes de los planteles del Mar del Plata Club.

Sin embargo, si bien tomaron parte algunas jugadoras federadas en otros clubes que no quisieron dejar pasar la chance de seguir aprendiendo durante el verano para regresar más completas a las pretemporadas de sus respectivos equipos, se trabaja para que en 2027 el campus se abra aún más a la comunidad del hockey local y regional.

Porque Muñoz y Piersanti no estuvieron solos. Contaron con el respaldo de un staff de expertos como Santiago Puglisi, Agustina Buquicchio, Joaquín Gentile, Valentina Benedetti, Nicolás Frizzone y Pía Ragnoli. Y claramente de la subcomisión de hockey y toda la gente que trabaja en el club.

"Estamos muy contentos en el balance final. Con la cantidad de chicas que vino, con el trabajo que se hizo, con la predisposición de las jugadoras y obviamente con todo el staff de trabajo. Estamos muy felices y esperamos que esto pueda seguir creciendo. Queremos abrir el campus a todo Mar del Plata, al país, a todos los que quieran venir. Realmente en EVOTEC hemos armado un espacio de dos semanas de entrenamiento intensivo, con trabajos específicos para arqueras, con trabajo psicológico en cancha, con nutricionista, coaches en cada una de las estaciones", aseguró Muñoz, entrenador además de la primera del club que viene de ser campeón sobre finales de 2025.

"Hicimos un trabajo integrado bastante intenso en el que, indirectamente, terminás trabajando también la parte física. Armamos cinco estaciones con cinco grupos distintos, nivelados por edad y por nivel, rotando en las cinco estaciones armadas dentro de la cancha. Teníamos estaciones técnicas o de juegos. La estación de preparación física, apuntado a lo que es coordinación, velocidad, acción y reacción, algunos juegos recreativos y después ya trabajos más técnicos y de hockey", agregó por su parte Lucas Piersanti, quien dirige al equipo de la Línea B de Mar del Plata Club.

"Una estación que estaba trabajada con "Valu" Benedetti, que es entrenadora y psicóloga deportiva. Un trabajo integrado en cancha. Apuntamos a eso, a que no sean charlas sino poder trabajar ese aspecto dentro de la cancha y la verdad que estuvo muy bueno. Hicimos una charla inicial de nutrición y después fuimos acompañando todas las jornadas con alimentación de frutas, huevos, pollo y agua, para que en base a la charla que tuvieron, puedan aplicarlo en los entrenamientos y que le quede para el resto del año y de su vida", amplió Lucas.

"Ahora viene una etapa de evaluación, de juntarnos entre nosotros y programar cosas lindas. Por ahí podemos hacer algo antes, quizás en vacaciones de invierno. Estamos charlando y muy entusiasmados con lo que sucedió", afirmó Muñoz a un costado de la cancha principal, durante la última jornada del EVOTEC.

Consultado por los objetivos planteados para este año con el equipo de primera, Muñoz admitió que están en una etapa de reestructuración del plantel pero que quieren mantener el protagonismo en cada competencia.

"Ahora tenemos un torneo muy importante para nosotros que es la Liga Nacional. En febrero ya empezamos a entrenar fuerte aunque algunas chicas ya comenzaron en enero a hacer trabajos específicos para llegar lo mejor posible. Los objetivos son seguir siendo protagonistas en el hockey local y tratar de meternos como protagonistas en el plano nacional, además de seguir creciendo en calidad y en cantidad de jugadoras. Ojalá podamos entrar a un Top 8 como ya nos pasó hace dos años, meternos entre los 8 mejores equipos del país. Ahora estamos con algunos cambios, con algunas jugadoras que han dejado, armando una pequeña renovación del plantel para encarar de la mejor manera el 2026", aseguró.

Piersanti también proyectó lo que será 2026 para su equipo. "El año pasado nos quedamos en la puerta del ascenso con la Línea B. Este año, con los cambios de formato, primero esperamos meternos en lo que sería el Top A-B que jugarían los primeros cuatro de la B con los últimos cuatro de la A. Eso ya nos daría un rodaje mucho mejor para que las chicas sigan creciendo en todas las categorías formativas", afirmó.

Por último, desde la subcomisión de hockey del club remarcaron el acompañamiento de Menor Coste, Vending e Impacto en la logística del EVOTEC. Un campus que dejó a todos satisfechos y que promete volver por más.

