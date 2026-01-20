Trinity Club Hockey pone primera en 2026 y va por otro año histórico en el hockey marplatense

La pretemporada 2026 del Trinity Club Hockey arranca con fuerza el próximo 20 de enero y encuentra al club atravesando uno de los mejores momentos de su historia en el hockey femenino marplatense. Luego de un 2025 cargado de éxitos, con bicampeonato en Sub 14 (torneo oficial y Regional), tricampeonato en Sub 16 (oficial, regional y Copa de Campeones) y presencia en el podio en todas las demás categorías, la institución se prepara para afrontar nuevos desafíos con ambición y trabajo sostenido.

El Trinity Club Hockey contará nuevamente con un plantel motivado y un cuerpo técnico experimentado, encabezado por el coordinador Germán Temperley, acompañado por un grupo de profesores que vienen trabajando en el club desde hace varias temporadas. Con una identidad bien marcada y un fuerte enfoque en la formación, el club desarrolla sus entrenamientos en su cancha sintética ubicada en la zona sur de Mar del Plata, en la entrada de Rumenco Joven, un espacio clave para el crecimiento deportivo.

El 2026 llegará además con cambios importantes en el Torneo Oficial, ya que la clasificación al Top A se definirá por la suma de puntos de las categorías formativas junto a la Primera División, y no solo por el rendimiento de la máxima categoría como sucedía en años anteriores. Este nuevo formato abre un escenario de oportunidades para Trinity, que apuesta fuerte al trabajo integral de todas sus líneas. Para conocer días y horarios de entrenamiento, las interesadas pueden comunicarse al 2255 413321 o 2235 220364. 🏑