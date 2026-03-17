Investigan como homicidio el hallazgo de un cuerpo en descomposición

Encontraron un cuerpo con fracturas en el cráneo y las costillas. Foto ilustrativa de archivo 0223.

Lo que comenzó con una averiguación de causales de muerte tras el hallazgo de un cuerpo en avanzado estado de descomposición en una vivienda del barrio Florentino Ameghino se transformó en una causa por homicidio tras la autopsia que descubrió fracturas en el cráneo y en las costillas.

El cuerpo de Pedro Montero fue hallado el lunes a la madrugada en una vivienda de calle 25 de Mayo al 10.500. Si bien la primera intervención estuvo a cargo del fiscal Carlos Russo, por cuestiones horarias la investigación quedó a cargo de la fiscal Florencia Salas.

Las fuentes judiciales consultadas por 0223 señalaron que el hallazgo estuvo a cargo de algunos familiares que no había tenido contacto durante varios días y se acercaron al lugar donde había chatarra y otros elementos dispersos en el patio.

"Ingresaron con personal policial y lo hallaron sin vida, bajo un montón de restos y en un avanzado estado de descomposición", agregaron.

Ya con la actuación de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 se solicitó la realización de una autopsia que confirmó la existencia de fracturas en cráneo y costillas, por lo que se calificó el hecho como homicidio.