Comienza el juicio a uno de los acusados de matar a Martín Mora Negretti

A casi cuatro años del asesinato a puñaladas de Martín Mora Negretti en la zona de Sarmiento y Rawson y tras el laberinto judicial que se creó por la decisión de los imputados de tener dos procesos distintos, este martes el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 comenzará a juzgar a Julio César Bibbó. La otra imputada es Marilyn Brisa Vera González, su pareja al momento de los hechos, será juzgada el mes próximo por un jurado popular.

Los jueces Roberto Falcone, Alexis Simaz y Federico Wacker Schroder escucharán en primer término el alegato de apertura del fiscal Leandro Arévalo y luego harán lo propio con el de la defensa oficial a cargo de Carla Ostachi.

Fiscal Leandro Arévalo.

Bibbó y Vera González están acusados de atacar la madrugada del 19 de junio de 2022 al joven que no vivía en la ciudad y había llegado para celebrar su cumpleaños. La víctima –de 30 años- estaba con su novia y una pareja amiga en la parada de colectivos de Sarmiento y Rawson cuando discutieron con los agresores que arrojaban bolsas con hielo desde el séptimo piso de un edificio.

Un grupo de personas bajó a la calle y atacaron a puñaladas al grupo: si bien en un principio se señaló a tres chicos de 13 y 14 años como los homicidas, tras el análisis de las cámaras de seguridad, el fiscal Arévalo pudo comprobar que Bibbó fue quien bajó del departamento del séptimo piso de Sarmiento y Rawson con los cuchillos en sus manos: en las imágenes también se vio a Verá González con un arma en la mano.

Lo mataron de seis puñaladas.

La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías rechazó en su momento las apelaciones de las defensas de los imputados y resolvió elevar las actuaciones a juicio a la pareja por homicidio triplemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, por alevosia y con la participación de menores de edad. También se les imputa una tentativa de homicidio durante el ataque al amigo de Mora Negretti.

La demora para el comienzo del debate estuvo relacionada con las distintas opciones que decidieron los imputados: recursos y apelaciones mediante, se estableció que la mujer solicitó ser enjuiciada bajo la modalidad del jurado y el hombre por un Tribunal técnico.