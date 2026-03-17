Confirmado: no cumplir con esto en tu auto puede costarte más de 2 millones de pesos en Mar del Plata

La actualización de la Unidad Fija en marzo de 2026 llevó las multas en Mar del Plata a números muy altos. Existe una situación específica en la que el conductor, ante el requerimiento de las autoridades, puede recibir la sanción máxima de hoy. Este monto, que ya impacta en el bolsillo, se aplica de forma inmediata tras la fiscalización en los controles. El desconocimiento de los nuevos valores vigentes no exime a los propietarios de vehículos de afrontar este pago millonario y urgente.

La cifra exacta de la infracción escaló hasta los $2.275.200, posicionándose como la sanción más costosa de todo el sistema de tránsito bonaerense. Este castigo económico no se relaciona con la falta de documentación o el estado mecánico, sino con una conducta de rechazo puntual. Según la normativa vigente, la negativa a colaborar con el procedimiento preventivo habilita al juez de faltas a aplicar el tope de la escala. Los operativos de control en los accesos a la ciudad se intensificaron durante este mes para garantizar el cumplimiento de la ley.

La Unidad Fija aumentó de la mano del precio de la nafta.

Cuál es el procedimiento que puede costar hasta 2 millones de pesos si no se cumple

Se trata del test de alcoholemia, en el que la simple resistencia a realizar la prueba dispara automáticamente el acta por la infracción más grave posible. Al negarse, el conductor pierde el derecho al beneficio del pago voluntario y se expone a una inhabilitación prolongada de su licencia. La Justicia busca con esta medida desalentar cualquier intento de evadir la medición de alcohol en sangre mediante la obstrucción del trámite. Actualmente, esta falta es considerada un agravante que justifica el máximo rigor contemplado por la Ley de Tránsito provincial.

Para los conductores, la actualización representa un cambio de paradigma en la seguridad vial y en el presupuesto familiar. Los nuevos valores de la Unidad Fija, atados al precio de la nafta premium, seguirán presionando al alza durante el resto del año. Es fundamental comprender que la colaboración con los agentes no es opcional, sino la única forma de evitar una deuda imponente.