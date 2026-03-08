Profesor de Hockey y guardavidas: dolor en Mar del Plata por la muerte de Omar López

En las últimas horas se conoció la triste noticia del fallecimiento de Omar López, reconocido profesor de Hockey en Sporting Club Mar del Plata, guardavidas y trabajador en la Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles.

Según trascendió, López se descompensó cuando jugaba un partido de fútbol en Villa Marista. El club donde se desempeñaba como preparador físico del plantel superior B de hockey comunicó la noticia a través de sus redes sociales.

Amigos, deportistas y personas vinculadas al club expresaron sus condolencias en la publicación y resaltaron el compromiso del "profe" en la formación de sus jugadoras tanto dentro como fuera del campo.

