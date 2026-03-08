Profesor de Hockey y guardavidas: dolor en Mar del Plata por la muerte de Omar López
La noticia fue comunicada a través de las redes sociales del club. Amigos y allegados expresaron sus condolencias.
En las últimas horas se conoció la triste noticia del fallecimiento de Omar López, reconocido profesor de Hockey en Sporting Club Mar del Plata, guardavidas y trabajador en la Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles.
Según trascendió, López se descompensó cuando jugaba un partido de fútbol en Villa Marista. El club donde se desempeñaba como preparador físico del plantel superior B de hockey comunicó la noticia a través de sus redes sociales.
Amigos, deportistas y personas vinculadas al club expresaron sus condolencias en la publicación y resaltaron el compromiso del "profe" en la formación de sus jugadoras tanto dentro como fuera del campo.
