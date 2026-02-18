Pilar Robles jugará el Torneo de la Vendimia con Las Leoncitas

Pilar Robles integrará el Seleccionado Nacional Junior de Damas que competirá en el Torneo Vendimia en la provincia de Mendoza. La Confederación Argentina de Hockey (CAH) confirmó la citación, tras la concentración en la que también estuvo la otra jugadora de Mar del Plata Club, Candela Ganduglia, también de nuestra ciudad.

La jugadora del club de Santa Celina forma parte de la lista de 20 jugadoras seleccionadas para la competencia en territorio mendocino. Esta designación llega tras su participación en la apertura del proceso nacional el pasado 9 de febrero y coincide con su ingreso a la segunda concentración del año, donde también se encontraba presente la marplatense Candela Ganduglia.

El certamen se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de Godoy Cruz y el Estadio Malvinas Argentinas. Durante las cuatro jornadas del Torneo, el seleccionado argentino Sub 21 femenino enfrentará al seleccionado de Chile y a equipos como Banco Mendoza, Los Tordos, Córdoba Athletic, Regatas, La Salle, Marista, Popeye y Universitario de Córdoba.

Esta etapa de competencia representa una fase en la preparación de Las Leoncitas para el Campeonato Panamericano de Chile en abril. El cuerpo técnico que va a estar a cargo se conforma por Juan Martín López, Sofía Maccari, Lucas Vila y Gonzalo Rinaldi.

