Insólito: se negó a ser rescatado por un guardavidas en Varese e intentó golpearlo

Un insólito y absurdo momento se registró en la tarde de este viernes en Playa Varese, en medio de lo que parecía ser un rescate en el mar que terminó con un hombre detenido.

De acuerdo a las imágenes y testimonios a los que accedió 0223, un guardavidas corrió hacia el agua para socorrer a un bañista, aunque una vez allí el sujeto no aceptó la ayuda y reaccionó violentamente.

Ante la presencia del socorrista, quien identificó que estaba teniendo serios problemas por las fuertes corrientes, el individuo se rehusó a ser salvado y comenzó a discutir con el profesional mientras lo asistía para llegar a la orilla.

Pero no terminó allí: luego de un breve intercambio verbal y con los pies en la arena mojada, el hombre intentó golpear al guardavidas y rápidamente fue reducido en una sorprendente maniobra del personal de la Patrulla Municipal, que estaba atento al altercado marino.

Con el agresor en el suelo, testigos del hecho confirmaron que las fuerzas de seguridad lo aprehendieron y trasladaron a la dependencia policial.