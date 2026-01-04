Apuñaló en el cuello a su pareja y dijo que se lo hizo durante "un juego sexual"

Una mujer de 40 años se encuentra internada en estado crítico en el Hospital San Martín de Paraná tras ser apuñalada en el cuello. El ataque ocurrió en la ciudad entrerriana de Nogoyá y fue perpetrado por su pareja, un hombre de 45 años. La víctima ingresó al centro médico en shock hipovolémico y debió ser sometida a cirugías de urgencia en la vena yugular y la carótida. Su pronóstico es reservado y los médicos evalúan posibles lesiones cerebrales permanentes debido a la gravedad de la herida.

El agresor fue detenido poco después del hecho con manchas de sangre en su ropa y el fiscal Fernando Martínez dictó prisión preventiva. Ante la Justicia, el acusado intentó deslindar su responsabilidad alegando que la lesión se produjo durante un supuesto "juego erótico" bajo efectos del alcohol. Esta versión fue desestimada inicialmente por las autoridades, quienes analizan el caso como un intento de femicidio dada la saña del ataque. La investigación busca determinar la mecánica exacta del incidente ocurrido durante la madrugada del domingo.

La Policía analiza el caso como un intento de femicidio.

El escabroso prontuario del agresor

A pesar de que no existían denuncias previas por parte de la chica, el detenido cuenta con un historial violento alarmante. Las autoridades confirmaron que el sujeto ya poseía antecedentes por lesiones contra una pareja anterior y también contra sus propias hijas. La relación con la mujer agredida llevaba apenas un año, tiempo en el cual no se habían reportado incidentes policiales hasta este episodio. Este contexto de reincidencia complica seriamente la situación legal del imputado, quien permanecerá bajo custodia durante 45 días.

La víctima es madre de siete hijos que, por diversos motivos familiares, no se encontraban en la vivienda al momento del brutal ataque. Mientras ella pelea por su vida bajo sedación y asistencia respiratoria, la comunidad de Nogoyá se encuentra conmocionada por la violencia del hecho. En las próximas horas se espera el resultado de una tomografía computada para determinar el nivel de daño en la irrigación encefálica.