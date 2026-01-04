Se escondió once salamines bajo la ropa y lo descubrieron

Los productos que el encontraron entre la ropa.

El llamado al 911 que hicieron empleados de un supermercado en la avenida Constitución y Rojas permitió aprehender a un hombre de 35 años que había guardado mercadería bajo su ropa y fue descubierto al cruzar la línea de cajas.

Autoridades policiales informaron que personal del Comando de Patrullas llegó al lugar y redujo al hombre que tenía once salamines bajo su ropa por un valor cercano a los cincuenta mil pesos.

La detención de la Policía.

Fue trasladado a la comisaría séptima donde labraron actuaciones por el delito de hurto en grado de tentativa ante la fiscalía de Flagrancia.

La fiscal Mariana Baqueiro dispuso la notificación de la misma y su posterior libertad –una vez certificado el domicilio- a tenor del artículo 161 del Código de Procedimiento Penal.