Se escondió once salamines bajo la ropa y lo descubrieron
Ocurrió en un supermercado de la avenida Constitución. Al autor, de 35 años, le formaron una causa por hurto en grado de tentativa.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El llamado al 911 que hicieron empleados de un supermercado en la avenida Constitución y Rojas permitió aprehender a un hombre de 35 años que había guardado mercadería bajo su ropa y fue descubierto al cruzar la línea de cajas.
Autoridades policiales informaron que personal del Comando de Patrullas llegó al lugar y redujo al hombre que tenía once salamines bajo su ropa por un valor cercano a los cincuenta mil pesos.
Fue trasladado a la comisaría séptima donde labraron actuaciones por el delito de hurto en grado de tentativa ante la fiscalía de Flagrancia.
La fiscal Mariana Baqueiro dispuso la notificación de la misma y su posterior libertad –una vez certificado el domicilio- a tenor del artículo 161 del Código de Procedimiento Penal.
Temas
Lo más
leído