Robo a supermercado

Se escondió once salamines bajo la ropa y lo descubrieron

Ocurrió en un supermercado de la avenida Constitución. Al autor, de 35 años, le formaron una causa por hurto en grado de tentativa.

Los productos que el encontraron entre la ropa.

4 de Enero de 2026 12:04

Por Redacción 0223

PARA 0223

El llamado al 911 que hicieron empleados de un supermercado en la avenida Constitución y Rojas permitió aprehender a un hombre de 35 años que había guardado mercadería bajo su ropa y fue descubierto al cruzar la línea de cajas.

Autoridades policiales informaron que personal del Comando de Patrullas llegó al lugar y redujo al hombre que tenía once salamines bajo su ropa por un valor cercano a los cincuenta mil pesos.

La detención de la Policía.

Fue trasladado a la comisaría séptima donde labraron actuaciones por el delito de hurto en grado de tentativa ante la fiscalía de Flagrancia.

La fiscal Mariana Baqueiro dispuso la notificación de la misma y su posterior libertad –una vez certificado el domicilio- a tenor del artículo 161 del Código de Procedimiento Penal.

