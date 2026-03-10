Mató al hijastro discapacitado de la pareja: lo condenaron a 20 años de prisión

El hombre que hace tres años atacó a puñaladas al hijo de la pareja y le provocó heridas que derivaron en su muerte tras un mes de agonía fue condenado hace instantes a veinte años de prisión por el Tribunal Oral en lo Criminal N°1.

La víctima estuvo internada un mes.

Los Jueces Paula Soulé, Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas hallaron a Carlos Oscar Cardozo (36) autor penalmente responsable de homicidio simple e impusieron la pena por debajo de los 22 años que, de manera subsidiaria, había solicitado la fiscal Constanza Mandagarán. Durante los alegatos finales y en primer término había solicitado una pena de prisión perpetura por el delito de homicidio cometido con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación.

Según la hipótesis de trabajo que tuvo la Unidad Funcional de Instrucción N°4, en ese momento a cargo de Andrea Gómez, la madrugada del 28 de enero de 2023 el ahora condenado extrajo de entre sus prendas un elemento punzo cortante y en interior de la casa que ocupaba en Cerrito al 4300 apuñaló a Juan Iván Miranda, quien padecía retraso madurativo.

Fue detenido un par de días después del ataque.

El imputado por femicidio vinculado, una calificación que nunca se había empleado en el Departamento Judicial de Mar del Plata, escapó del lugar y, apenas dos días más tarde, fue aprehendido por personal policial cuando se presentó a trabajar en una obra en construcción en Bermejo y Ortiz de Zárate.

Miranda agonizó un mes en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) donde falleció el 28 de febrero producto de la lesión sufrida a la altura de la zona intercostal izquierda que comprometió seriamente el hígado. A partir del deceso, la fiscalía le imputó el homicidio, lo llamó a declarar nuevamente y el imputado se negó.

En función de la pena parcialmente cumplida en una causa en el Departamento Judicial de San Nicolás, también se lo declaró reincidente. Cardozo seguirá alojado en el complejo penitenciario de Batán.