Denunciaron que la secuestraron, pero viajaba sola en tren
Los padres de la joven de 21 años se presentaron en una comisaría de San Miguel. La hallaron en la Ferroautomotora de Mar del Plata.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un aviso que hizo la comisaría tercera de San Miguel sobre la presencia de una mujer retenida contra su voluntad por varios sujetos en el tren que venía a Mar del Plata generó una importante movilización policial que terminó con el arribo de la joven y la aclaración de que vino por sus propios medios.
Los progenitores habían indicado que la joven era retenida por varios sujetos en ese viaje, pero ella verificó su identidad y aclaró que se fue de la casa porque tenía problemas familiares y quería viajar sola.
Ante ese panorama, las autoridades judiciales ordenaron que se recepcione declaración testimonial de los motivos de su partida y de su estado de salud, debido a que por denuncia, había tomado intervención Oficina de Trata de personas de esa localidad.
Una vez comunicada la situación no se tomó ninguna otra medida y la joven decidió permanecer en la ciudad.
