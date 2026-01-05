Apareció Miqueas: ya está en el Hogar junto al otro niño con el que se fue
Regresaron luego de la intensa búsqueda que se compartió en Mar del Plata.
5 de Enero de 2026 13:02
Por Redacción 0223
PARA 0223
Esta mañana las redes sociales se coparon de difusión con flyers que pedían por Miqueas, el nene de 11 años que se fue el domingo a la madrugada de un hogar en Mar del Plata junto a otro niño.
Según le confirmó su familia a 0223, Miqueas y su compañero regresaron en la mañana de este lunes, cuando ya habían pasado más de 24 horas desde su desaparición.
Abuelo, padre, tía y diferentes parientes de Miqueas se habían preocupado y pusieron en alerta a la comunidad. De la misma manera agradecieron por la difusión del caso que terminó con la felicidad de saber el paradero de Miqueas.
