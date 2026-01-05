Apareció Miqueas: ya está en el Hogar junto al otro niño con el que se fue

Esta mañana las redes sociales se coparon de difusión con flyers que pedían por Miqueas, el nene de 11 años que se fue el domingo a la madrugada de un hogar en Mar del Plata junto a otro niño.

Según le confirmó su familia a 0223, Miqueas y su compañero regresaron en la mañana de este lunes, cuando ya habían pasado más de 24 horas desde su desaparición.

Abuelo, padre, tía y diferentes parientes de Miqueas se habían preocupado y pusieron en alerta a la comunidad. De la misma manera agradecieron por la difusión del caso que terminó con la felicidad de saber el paradero de Miqueas.