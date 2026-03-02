El acusado de atropellar a Ariel "Toty" Rosales pidió prisión domiciliaria por una supuesta enfermedad

El Fiat Cronos manejó más de una cuadra a contramano.

La familia de Ariel "Toty" Rosales, el hombre que murió atropellado en la esquina de Castelli e Independencia se encuentra desolada. En las últimas horas trascendió que el acusado cambió de abogado; César Sivo asumió su defensa y pidió la prisión domiciliaria con tobillera para su cliente.

Al respecto, Diego Torres, amigo de la familia, contó en diálogo con 0223 que el imputado "aseguró tener domicilio en Buenos Aires, quiere vivir con su novia porque supuestamente tiene Sida y necesita tomar la medicación".

Por este motivo, familiares y amigos pidieron que "el Juez Tapia siga firme y no le haga caso al nuevo abogado, que siga preso hasta el juicio".

Si la situación avanza, los allegados a "Toty" no descartan realizar una manifestación en el punto donde sucedió el trágico accidente y que días atrás colocaron una estrella amarilla.

En este contexto, Torres aprovechó a agradecerle al fiscal Rodolfo Moure -responsable del caso- por su trabajo hasta el momento: "Avanzó en un mes cualquier otro letrado lo hace en cuatro o cinco meses".

Sin embargo, hoy la familia se encuentra "muy dolorida, no pueden creer que un accidente provocado por un asesino dejó sin vida a una persona tan trabajadora. Era buen padre, marido, hijo, vivía para su familia y amigos, una excelente persona que no se merecía esto".

Reconstrucción del hecho

El 19 de enero, Ariel había salido de su casa pasadas las 6 de la mañana en motocicleta Honda XR 150 para ir a trabajar. Cuando llegó a avenida Independencia, casi Castelli, un Fiat Cronos apareció en contramano e impactó de lleno contra su vehículo y una Partner que se encontraba al lado.

Rosales sufrió heridas en la cabeza, las manos y una pierna y debió ser asistido de urgencia por personal médico, que lo trasladó al Hospital Interzonal de Agudos (Higa) donde falleció poco después.

El conductor del Cronos quedó imputado por la Fiscalía interviniente, a cargo del Dr. Moure, por el delito de Homicidio Culposo y llevado a la Unidad penal de Batán donde permanece hasta el momento.