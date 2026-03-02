SUPLEMENTOS
INSTITUCIONAL

Robos

Motochorros robaron elementos de un auto estacionado en San José y los atrapan en plena avenida

Los capturaron en el cruce de las avenidas Jara y Juan B. Justo y fueron remitidos a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

La mochila robada contenía un Motorola G20, un perfume y dinero en efectivo.

2 de Marzo de 2026 18:52

Por Redacción 0223

PARA 0223

Personal de la Comisaría Segunda persiguió y atrapó en la tarde de este lunes a dos hombres que habían robado elementos del interior de un auto estacionado en el barrio San José.

Según informaron fuentes policiales, los delincuentes de 53 y 43 años sustrajeron una mochila de un vehículo en la avenida Independencia entre Vieytes y Larrea, la cual contenía diferentes pertenencias.

El vehículo estaba estacionado en Independencia entre Vieytes y Larrea.

Entre ellas, figuraban un celular Motorola G20, un perfume y dinero en efectivo, los cuales fueron restituídos a la víctima.

Luego del hurto, los individuos escaparon en una moto y fueron interceptados en un operativo cerrojo en la intersección de las avenidas Juan B. Justo y Jara.

En el hecho intervino la UFI de Flagrancia a cargo del fiscal Daniel Vicente, quien dispuso la notificación de la formación de la causa, el traslado de los aprehendidos a la Unidad Penal N° 44 de Batán y la realización de las diligencias de rigor.

La moto en que se desplazaban los ladrones.

Además, el rodado Honda CG Titan fue remitido al área de Tránsito por falta de documentación.

Leé también

Temas

Lo más

leído

Te puede interesar