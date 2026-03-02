Motochorros robaron elementos de un auto estacionado en San José y los atrapan en plena avenida

La mochila robada contenía un Motorola G20, un perfume y dinero en efectivo.

Personal de la Comisaría Segunda persiguió y atrapó en la tarde de este lunes a dos hombres que habían robado elementos del interior de un auto estacionado en el barrio San José.

Según informaron fuentes policiales, los delincuentes de 53 y 43 años sustrajeron una mochila de un vehículo en la avenida Independencia entre Vieytes y Larrea, la cual contenía diferentes pertenencias.

El vehículo estaba estacionado en Independencia entre Vieytes y Larrea.

Entre ellas, figuraban un celular Motorola G20, un perfume y dinero en efectivo, los cuales fueron restituídos a la víctima.

Luego del hurto, los individuos escaparon en una moto y fueron interceptados en un operativo cerrojo en la intersección de las avenidas Juan B. Justo y Jara.

En el hecho intervino la UFI de Flagrancia a cargo del fiscal Daniel Vicente, quien dispuso la notificación de la formación de la causa, el traslado de los aprehendidos a la Unidad Penal N° 44 de Batán y la realización de las diligencias de rigor.

La moto en que se desplazaban los ladrones.

Además, el rodado Honda CG Titan fue remitido al área de Tránsito por falta de documentación.