Motochorros robaron elementos de un auto estacionado en San José y los atrapan en plena avenida
Los capturaron en el cruce de las avenidas Jara y Juan B. Justo y fueron remitidos a la Unidad Penal N° 44 de Batán.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Personal de la Comisaría Segunda persiguió y atrapó en la tarde de este lunes a dos hombres que habían robado elementos del interior de un auto estacionado en el barrio San José.
Según informaron fuentes policiales, los delincuentes de 53 y 43 años sustrajeron una mochila de un vehículo en la avenida Independencia entre Vieytes y Larrea, la cual contenía diferentes pertenencias.
Entre ellas, figuraban un celular Motorola G20, un perfume y dinero en efectivo, los cuales fueron restituídos a la víctima.
Luego del hurto, los individuos escaparon en una moto y fueron interceptados en un operativo cerrojo en la intersección de las avenidas Juan B. Justo y Jara.
En el hecho intervino la UFI de Flagrancia a cargo del fiscal Daniel Vicente, quien dispuso la notificación de la formación de la causa, el traslado de los aprehendidos a la Unidad Penal N° 44 de Batán y la realización de las diligencias de rigor.
Además, el rodado Honda CG Titan fue remitido al área de Tránsito por falta de documentación.
