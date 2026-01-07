Banco Provincia presenta en Mar del Plata el libro con los ganadores del Gran Premio de Literatura 2025

En el marco de su tradicional campaña de verano, Banco Provincia reafirma su compromiso con la cultura y la producción literaria bonaerense con un evento en Mar del Plata que promete ser uno de los hitos de la temporada. La entidad presentará el viernes 9 de enero a las 19:30 en el Torreón del Monje, “En el misterio del mundo”, su cuarto volumen de cuentos editado por Ediciones Bonaerenses, una obra que reúne las tres piezas ganadoras del Gran Premio de Literatura 2025 junto a trece menciones de honor y que cuenta con ilustraciones de trabajadores/as del Banco.

Además del libro impreso, se lanzarán los audiocuentos de las obras premiadas, narrados por reconocidas figuras del espectáculo: la actriz Maite Lanata y los actores Gastón Pauls y Martín Slipak. Con esta propuesta, Banco Provincia apuesta por la accesibilidad y la innovación, al ofrecer formatos que amplían la experiencia literaria y permiten disfrutar de los relatos en cualquier momento y lugar.

El concurso, que nació en 2022 como parte de las celebraciones por el bicentenario de la entidad, se consolidó como un clásico del ámbito cultural bonaerense. En su cuarta edición consecutiva, la convocatoria 2025, que comenzó el 31 de marzo y se extendió hasta el 12 de mayo, recibió más de 4.900 cuentos. El jurado, integrado por tres referentes indiscutidos como Sylvia Iparraguirre, César González y Sergio Olguín, tuvo la tarea de seleccionar las obras más destacadas entre miles de propuestas.

El cuento Oficinas, de Mariano Tomasovic, obtuvo el primer premio de $1.000.000; La última vez, de Victorio Carpintieri, se quedó con el segundo lugar y $600.000; mientras que el tercer galardón, de $400.000, fue para El sol sale por el este, de Pablo Ortiz.

"En el misterio del mundo", el libro con los mejores cuentos del Gran Premio de Literatura 2025

El galardón mayor fue para una pieza que se distinguió por su originalidad y profundidad narrativa. Trece menciones, junto a los tres primeros premios, completan el volumen con relatos que exploran temáticas diversas y estilos singulares.

Uno de los rasgos más valiosos del certamen es su carácter federal: participaron escritores y escritoras de 131 municipios bonaerenses y de la Ciudad de Buenos Aires, lo que confirma la amplitud y pluralidad de voces que convoca esta iniciativa.

Como cierre del evento, el público podrá disfrutar de un espectáculo único de tango protagonizado por la bailarina y coreógrafa argentina Mora Godoy, que aportará el toque artístico final a una jornada dedicada a la cultura y la identidad bonaerense.

Todos los cuentos seleccionados

Premios

1º Premio Oficinas, Mariano Tomasovic

2º Premio La última vez, Victorio Carpintieri

3º Premio El sol sale por el este, Pablo Ortiz

Menciones

El funcionamiento de las cosas, Antonio Cafure

Gajes del oficio, Hernán Cruz Ocantos

Aletear entre las nubes, Hugo Gastón Irigaray

Apenas amanecido, Jimena Pellejero

Sinfonía Leningrado, Juan Carlos Lucas

La licuadora, Julián Di Benedetto

Nido, Lionel Raichgut

La lyra invisible, María Belén Meza

El sacrificio, María del Mar Avalos Costa

Los quilmes, María Ximena García

El santito, Marisa Domínguez Coll



El agua que se va, Melissa Cammilleri



Desdoblarse, Nicolás Hochman