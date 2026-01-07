Cámaras de seguridad, cierres temprano y hasta timbres: los comerciantes de San Carlos también viven asustados

A pocas horas del brutal robo que sufrió un hombre que fue baleado por motochorros el pasado domingo en el barrio San Carlos y salvó su vida de milagro, 0223 fue a recorrer las calles de Juan B. Justo, Guemes y otros locales de la zona donde ocurrió el ataque.

Un empleado de un importante local textil, contó a este medio que la inseguridad es moneda corriente “durante todo el año”, con el asedio de mecheras o de hombres a mano armada a cualquier hora del día. “En invierno tenemos que cerrar a las 6.30 de la tarde y estamos todo el tiempo con la puerta cerrada, porque tenemos miedo. No es que hay poca presencia policial, no hay ningún policía”, lamentó.

Otra comerciante expresó que una de las principales preocupaciones son los motochorros, que merodean la zona y en muchos casos arrebatan las carteras de los turistas o de los propios habitantes del barrio. “Uno como comerciante suele estar siempre más alerta que, tal vez, los vecinos que entran y salen de su casa, pero hoy por hoy la comunidad está bastante movilizada por lo que viene sucediendo", señaló.

En ese análisis, desde hace un tiempo que muchos trabajadores toman sus propias precauciones y se organizan para evitar como pueden, ser víctimas de la inseguridad. “En nuestro caso todos tenemos cámaras de seguridad e inclusive hay timbres que tenemos para tocar y que suenan en otros comercios. Es lo que tuvimos que hacer para estar alerta entre todos", admitió.

"Se está dando sobre todo en esta última época, el tema de las motos que suelen estar dando vueltas por la zona y ante cualquier descuido pueden arrebatar algo. Está claro que falta más presencia policial y más patrullaje en estos barrios. Todo corresponde a la comisaría novena que está en calle Almafuerte", aclaró.

Ante una ola de robos y en mayor medida tras el brutal robo de este domingo, los vecinos convocaron a través de las redes sociales a una protesta que se hará este miércoles a las 17 y que desde Olavarría y Larrea, recorrerá las calles del barrio hasta llegar a la comisaría novena.