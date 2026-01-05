“No me mataron de casualidad”: el duro testimonio del hombre baleado por motochorros en un robo

El hombre de 55 años que anoche fue herido de bala tras un violento robo en el barrio San Carlos se encuentra fuera de peligro aunque se encuentra internado en el Hospital Privado de la Comunidad (HPC) y este martes deberá ser intervenido quirúrgicamente.

El hecho ocurrió este domingo a las 23.05 cuando la víctima llegaba a su casa -ubicada en Olavarría al 4300, en el barrio San Carlos- en su moto - junto a su hijo, de 19 años.

En un video al que tuvo acceso 0223, se puede ver cómo dos motos con cuatro delincuentes lo sorprendieron cuando estaba entrando a su domicilio y le exigieron la entrega de su moto de alta cilindrada, una Husqvarna Svartpilen 401. “A pesar que les dio la llave, cuando se iba corriendo a su casa, le dispararon por la espalda”, comentó a este medio un vecino de la zona.

Al hombre le robaron su moto-una Husqvarna Svartpilen 401- y le pegaron un tiro. Imagen ilustrativa.

“Estamos a la suerte de los delincuentes”

A través de un mensaje de texto, la víctima se comunicó este lunes con los vecinos, agradeció las muestras de solidaridad y dejó en claro que se salvó su vida “de casualidad”.

“Estoy bien. Me van a operar. Pero está todo bien. Yo no quiero saber nada ni con la policía ni nada. Por mi actividad comercial es la enésima vez que me roban. Ver las cámaras da más bronca. Estamos a la suerte de los delincuentes. No me mataron de casualidad. La bala entró por abajo del omoplato pegó en una costilla, la rompió y salió para arriba. Quedó a dos centímetros del pulmón”, les contó por Whatsapp.

El delincuente lleva la moto "a tiro" y escapa junto a sus secuaces. Imagen: captura video.

“La inseguridad es cada día peor”

Por el feroz ataque, los vecinos realizarán una protesta y marcharán este miércoles a las 17 por las calles de Mar del Plata exigiendo mayor presencia policial.

Jesica Alonso es una vecina que administra la cuenta de Instagram @sancarlosmdq, donde se comunican los distintos hechos de inseguridad y se emiten alertas para que la gente esté atenta. En declaraciones a 0223, la mujer contó que su vecino lo van a operar este martes, luego que desde el nosocomio privado decidieran postergar la intervención y admitió que este tipo de robos “se dan día por medio” y que “esta es la primera vez que una bala sale, porque ha pasado que los chorros gatillan pero de milagro no hieren a nadie”.

La cuenta de Instagram @sancarlosmdq alerta a los vecinos por distintos hechos de inseguridad. Foto captura.

“La situación es terrible y cada día es peor. Y sucede que cuando vemos caras sospechosas merodeando el barrio, avisamos al 911 y no hacen nada. Ayer a las 18,30 vimos dos motochorros en una moto con características similares a este hecho y nunca apareció la policía. Los hechos son recurrentes y no solo es en la zona residencial sino que por Juan B. Justo hay muchos robos pero los comerciantes no quieren exponerlo por miedo a perder ventas”, concluyó.