Contrató a un albañil por Facebook, le hizo un “desastre” en la casa y luego la estafó

El sueño de la casa propia se vio frustrado por unos meses para una familia marplatense, que confió en un albañil que había contratado a través de las redes sociales y que mediante engaños, los convenció en sus habilidades con el fratacho pero todo terminó con una pésima obra y con una estafa de millones de pesos.

“Habíamos comprado con mi marido un terreno en Santa Celina. En noviembre escribí en Facebook que buscábamos un albañil de confianza. Y esta persona me escribió: me pasó los datos y ahí empezó la mentira: me mandó fotos de antecedentes de trabajos, cosas incomprobables, que tampoco me puse en verificar, pero inspiraba confianza. Este hombre, Lucas T., es amoroso, parecía muy trabajador. Pero en realidad era un cínico y pecamos de inocentes”, admitió Verónica a 0223.

Un presupuesto de obra tentador y la experiencia con la que supuestamente contaba convencieron al matrimonio que, luego de depositarle un adelanto para la compra de materiales para un cerramiento de alambrado y la construcción de un pozo ciego, en diciembre empezó un sueño que en poco tiempo terminó en pesadilla. “Me cerró el terreno de 20 por 30 metros pero me hizo tal desastre que terminé echándolos”, recordó.

A pesar de los primeros malos resultados, la familia confió nuevamente en el albañil, que convenció rápidamente de mejorar su trabajo y hacer un pozo ciego, un desagüe y un deck. “El problema era que te presupuestaba muy barato. Y te iba pidiendo plata para los materiales, te decía que los compraba en un corralón conocido. Cuando terminó todo, nos enteramos que nunca habíamos ido. Y comprobamos otra vez que su trabajo era un desastre porque se me inundó la casa”, dijo.

Denuncian que el contratista “dejó un tendal” de damnificados en Mar del Plata. Foto ilustrativa.

“Lo peor y hasta el día de hoy me arrepiento, es que al principio lo recomendé a un compañero de trabajo. A nosotros nos estafó con 4 millones de pesos y a ellos entre 3 y 4 millones. Después comenzamos a investigar y a una señora de Buenos Aires la estafó de la misma manera en unos 5 millones de pesos. Dejó un tendal", aseguró.

"Sabemos dónde vive, en una casa humilde. No le vamos a poder sacar un peso, pero no queremos que otros caigan como nosotros”, concluyó la mujer.