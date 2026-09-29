El dólar mayorista cayó por segunda jornada consecutiva

El dólar oficial cayó este martes 29 de septiembre, pero se sostuvo cerca de máximos nominales históricos, pese a anotar su segunda caída al hilo. El mercado siguió de cerca la demanda por cobertura, el menor ritmo de acumulación de reservas del Banco Central (Bcra) y un escenario internacional menos favorable para los emergentes.

El tipo de cambio mayorista perdió $2,5 hasta $1.522 y mantuvo así la presión por encima de la franja de los $1.520. De esta manera, se ubicó más de 26% por debajo del techo de la banda cambiaria, que hoy se establecía en $1.918,07.

La brecha con el techo de la banda superó el 26%.

El dólar oficial minorista cotiza a $1.495 para la compra y a $1.545 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (Bcra), la divisa lo hace a $1.550,12 para la venta.

Por su parte, el dólar blue cerró a $1.540 para la compra y a $1.560 para la venta.

Los bonos en dólares están presionados por el contexto internacional

El dólar CCL cerró a $1.614,36 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.1%. El dólar MEP cerró a $1.547,64 y la brecha con el dólar oficial es de 1.7%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.008,50. El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.614,30.