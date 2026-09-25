El dólar aceleró en la última rueda de la semana: cómo quedaron las cotizaciones

El dólar oficial aceleró su avance, presionado por un adverso contexto internacional para monedas emergentes y por una fecha clave para la determinación del tipo de cambio al cual se pagarán los próximos vencimientos de bonos Dólar linked. En este escenario, el Banco Central (Bcra) mantiene un ritmo de compras muy acotado.

El tipo de cambio mayorista subió $6 hasta los a $1.525,50 este viernes, un nuevo máximo nominal, y la brecha con el techo de la banda se redujo al 25,4%. Se trató del tercer aumento semanal consecutivo.

El dólar mayorista acumula su tercera semana al alza.

El dólar oficial minorista cotiza a $1.495 para la compra y a $1.545 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (Bcra), la divisa lo hace a $1.543,02 para la venta.

Por su parte, el dólar blue cerró a $1.540 para la compra y a $1.560 para la venta.

La semana cerró con una demanda caliente en el mercado cambiario.

El dólar CCL cerró a $1.618,57 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.1%. El dólar MEP cerró a $1.550,49 y la brecha con el dólar oficial es de 1.7%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.008,50. El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.609,39.