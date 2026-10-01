El Colegio de Martilleros de Mar del Plata advirtió sobre la desregulación: “Deja al ciudadano negociando solo”

El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial Mar del Plata se pronunció respecto al debate sobre la posible desregulación de los colegios profesionales y subrayó las consecuencias que los cambios podrían tener para quienes realizan distintos tipos de operaciones inmobiliarias.

Sostuvieron que la discusión no debería centrarse en la eliminación de una matrícula o la modificación de determinadas normas, sino en analizar por ejemplo qué mecanismos de respaldo quedarían disponibles para quienes ponen en juego sus ahorros, su vivienda o buena parte de su patrimonio: “Desregular la actividad no da más libertad, deja al ciudadano negociando solo, sin nadie que responda si algo sale mal”.

Los mecanismos de protección en las operaciones inmobiliarias

Desde el Colegio destacaron que actualmente la matrícula profesional, el control del ejercicio de la actividad, la responsabilidad profesional y los mecanismos disciplinarios funcionan como herramientas destinadas a brindar condiciones de seguridad y transparencia en las operaciones inmobiliarias.

En esa línea, plantearon que una compraventa o un alquiler involucra aspectos que van más allá del acuerdo económico entre dos personas. Entre otras cuestiones, puede requerir la revisión de títulos, antecedentes, deudas, documentación y aspectos catastrales, además de otros elementos necesarios para garantizar seguridad jurídica a las partes.

La crítica apunta especialmente a determinar qué ocurriría ante un inconveniente durante una operación y cuáles serían las herramientas disponibles para reclamar o establecer responsabilidades si se modificaran los actuales mecanismos de control: “La discusión no es solamente sobre una matrícula. Es sobre quién controla, quién responde y qué respaldo tiene una persona cuando realiza una operación que compromete una parte importante de su patrimonio”.

Desde el Colegio consideraron que el debate sobre la desregulación debería desarrollarse de manera amplia y contemplar también sus posibles efectos en la vida cotidiana de quienes necesitan alquilar, comprar o vender una propiedad. La institución sostuvo que el objetivo no debería limitarse a analizar el funcionamiento de los colegios profesionales, sino incorporar a la discusión a los ciudadanos que participan de este tipo de operaciones y evaluar qué nivel de protección conservarían.

El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial Mar del Plata anticipó que continuará participando del debate público y difundiendo información sobre la responsabilidad profesional, la transparencia y la protección de las personas en las operaciones inmobiliarias.